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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньяки Уильямс - один из всего лишь двух игроков, которые сыграли во всех матчах Ла Лиги в текущем сезоне

23 Мая 2022 • 00:22 Комментировать
Севилья
1:0
Атлетик Б
окончен

Свой последний матч в текущем сезоне «Атлетик» из Бильбао играет в настоящий момент в Севилье, и в составе басков на поле вышел Иньяки Уильямс - один из всего лишь двух игроков Ла Лиги, который сыграл в текущем сезоне во всех без исключения 38 матчах. Второй футболист с подобным достижением - Денис Суарес из «Сельты», который также сыграл во всех матчах текущего сезона.

Следить за событиями матча последнего тура испанского чемпионата Ла Лиги между «Севильей» и «Атлетиком» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию. «Атлетик» занимает в настоящий момент восьмое место в турнирной таблице чемпионата, а «Севилья» - четвертое. 

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Атлетик Бильбао Иньяки Уильямс
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окончен Осасуна 0:2 Мальорка 3.15 3.25 2.35
окончен Гранада 0:0 Эспаньол 1.40 4.70 8.50
окончен Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М 2.80 3.25 2.60
окончен Барселона 0:2 Вильярреал 2.20 3.85 3.20
окончен Севилья 1:0 Атлетик Б 2.95 3.25 2.50
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