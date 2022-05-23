Иньяки Уильямс - один из всего лишь двух игроков, которые сыграли во всех матчах Ла Лиги в текущем сезоне

Свой последний матч в текущем сезоне «Атлетик» из Бильбао играет в настоящий момент в Севилье, и в составе басков на поле вышел Иньяки Уильямс - один из всего лишь двух игроков Ла Лиги, который сыграл в текущем сезоне во всех без исключения 38 матчах. Второй футболист с подобным достижением - Денис Суарес из «Сельты», который также сыграл во всех матчах текущего сезона.

Следить за событиями матча последнего тура испанского чемпионата Ла Лиги между «Севильей» и «Атлетиком» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию. «Атлетик» занимает в настоящий момент восьмое место в турнирной таблице чемпионата, а «Севилья» - четвертое.