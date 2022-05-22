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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» и «Кадис» избежали вылета, отправив «Гранаду» в Сегунду

22 Мая 2022 • 22:56 Комментировать
Алавес
0:1
Кадис
окончен

В Ла Лиге прошли некоторые матчи последнего тура, по итогам которых определялось имя третьего неудачника сезона вслед за «Леванте» и «Алавесом». За выживание бились «Гранада», «Мальорка» и «Кадис».

«Мальорка» на выезде обыграла «Осасуну» (2:0), забив свои мячи после перерыва, «Кадис» на 74-й минуте вырвал победу в гостях у «Алавеса» (1:0). А вот «Гранада» в равной борьбе с «Эспаньолом» так и не смогла открыть счет - 0:0. Молина Видаль стал антигероем, не забив пенальти.

В итоге именно «Гранада» стала третьей командой с конца и отправляется в Сегунду.

Протокол игры  
Алавес 0:1Кадис
  76'Лосано Энтони (0:1)
Сивера АнтониоТеналья НауэльХимо НаварроЛежён ФлорьянДуарте Рубен  59' (Вальехо Ману (  59') Н'Диайе ЛумПонс Пере  79' (Мойя Антонио (  79') Агиррегабириа Мартин  63' (Marc Tenas (  63') Гарсия Мануэль IIДжейсон  59' (Хави Лопеc (  59') Де ла Фуэнте Мигель
Запасные: Абкар АбделькабирГарсия СаульПачеко ФернандоПина ТомасGiorgi GaguaЛагуардия ВикторМендес Томас
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакЭрнандес Луис   27'Хименес Фали  74' (Кала Хуан (  74') Эспино АльфонсоСобрино РубенАлькарас Рубен  72' (Мари Хосе (  72') Алекс ФернандесИдрисси Уссама  83' (Санчес Сальвадор (  83') Негредо Альваро  72' (Лосано Энтони (  72') Лукас Перес  83' (Аларкон Томас (  83')
Запасные: Переа АльбертоАрзамендия СантьягоАндоне ФлоринХиль ДавидФлере ХуанПарра РаульЧуст Виктор
22 мая. Стадион "Мендисорроса".
Протокол игры 
Осасуна 0:2Мальорка
  47' Анхель Луис (0:1)
  83' Гренье Клеман (0:2)
Эррера Серхио  Рамальо Чимено   75' (Перес Иньиго (   75' Унаи Гарсия  Гарсия Давид III   85'  Анхель Хосе   75' (Аресо Хесус (   75' Ойер Санхурхо   72' (Торрес Роберто (   72' Торро Лукас  Брашанац Дарко   62'  Авила Эсекьель   63' (Кике Гарсия (   63' Будимир Анте  Гарсия Рубен   63' (Барха Энрике (   63')
Запасные: Санчес Мануэль  Круз Хуан  Хуан Перес II  Монкайола Хон  Мартинес Хавьер II  Эрнандес Аридане  Барберо Иван
Рейна Маноло   88'  Маффео Пабло   90'  Вальент Мартин  Раильо Антонио  Оливан Бриан  Санчес Антонио   72' (Гренье Клеман (   72' Батталья Родриго  Сальва Севилья   65' (Родригес Даниэль (   65' Коста Хауме   83' (Руссо Франко (   83' Мурики Ведат  Анхель Луис   65' (Пратс Абдон (   65')
Запасные: Хопп Мэттью  Ли Кан Ин  Рико Серхио  Кубо Такефуса  Фернандо Ниньо  Гонсалес Джованни  Льябрес Хавьер  Баба Иддрису
 22 мая. Стадион "Эль-Садар".
Протокол игры 
Гранада 0:0Эспаньол
Машимиану Луиш  Кини Марин  Виктор Диаз  Дуарте Домингуш  Эскудеро Серхио   87'  Кольядо Алекс   85' (Санчес Герман (   85' Петрович Ньегош   85' (Бакка Карлос (   85' Милья Луис   33' (Этеки Ян (   33'  Гоналон Максим   85' Пуэртас Антонио  Видаль Молина  Суарес Луис III   61' (Узуни Мюрто (   61')
Запасные: Соро Альберто  Аресо Матиас  Ариас Сантьяго  Аарон Эскандель  Miguel Angel Brau  Руис Исма  Мачис Дарвин
Лопес Диего  Давид Лопес   88' (Калеро Фернандо (   88' Серхи Гомес  Кабрера Леандро  Видаль Алеш  Эррера Янгель  Рибаудо Нико   73' (Мелендо Оскар (   73' Дардер Серхи  Де Вильена Тонни   88' (Дидак Вилья (   88' Эмбарба Адриан   73' (Лэй У (   73' Пуадо Хавьер
Запасные: Димата Ландри  Морон Лоренцо  Мерида Фран  Льямбрич Мигель  Alejandro Perez  Ойер Оласабаль  Гарсия Жоан
 22 мая. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Кадис Гранада
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окончен Эльче 3:1 Хетафе 3.15 2.85 2.65
окончен Алавес 0:1 Кадис 3.35 3.65 2.13
окончен Осасуна 0:2 Мальорка 2.80 3.65 2.43
окончен Гранада 0:0 Эспаньол 1.98 3.70 3.80
Идет 29 минута Реал Сосьедад 0:0 Атлетико М 2.50 3.50 2.85
Идет 29 минута Барселона 0:0 Вильярреал 2.20 3.85 3.20
Идет 29 минута Севилья 0:1 Атлетик Б 1.87 3.65 4.30
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