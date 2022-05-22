«Мальорка» и «Кадис» избежали вылета, отправив «Гранаду» в Сегунду

В Ла Лиге прошли некоторые матчи последнего тура, по итогам которых определялось имя третьего неудачника сезона вслед за «Леванте» и «Алавесом». За выживание бились «Гранада», «Мальорка» и «Кадис».

«Мальорка» на выезде обыграла «Осасуну» (2:0), забив свои мячи после перерыва, «Кадис» на 74-й минуте вырвал победу в гостях у «Алавеса» (1:0). А вот «Гранада» в равной борьбе с «Эспаньолом» так и не смогла открыть счет - 0:0. Молина Видаль стал антигероем, не забив пенальти.

В итоге именно «Гранада» стала третьей командой с конца и отправляется в Сегунду.