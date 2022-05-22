«Мальорка» и «Кадис» избежали вылета, отправив «Гранаду» в Сегунду

В Ла Лиге прошли некоторые матчи последнего тура, по итогам которых определялось имя третьего неудачника сезона вслед за «Леванте» и «Алавесом». За выживание бились «Гранада», «Мальорка» и «Кадис».
«Мальорка» на выезде обыграла «Осасуну» (2:0), забив свои мячи после перерыва, «Кадис» на 74-й минуте вырвал победу в гостях у «Алавеса» (1:0). А вот «Гранада» в равной борьбе с «Эспаньолом» так и не смогла открыть счет - 0:0. Молина Видаль стал антигероем, не забив пенальти.
В итоге именно «Гранада» стала третьей командой с конца и отправляется в Сегунду.
Протокол игры
|76'Лосано Энтони (0:1)
Сивера Антонио•Теналья Науэль•Химо Наварро•Лежён Флорьян•Дуарте Рубен 59' (Вальехо Ману ( 59') •Н'Диайе Лум•Понс Пере 79' (Мойя Антонио ( 79') •Агиррегабириа Мартин 63' (Marc Tenas ( 63') •Гарсия Мануэль II•Джейсон 59' (Хави Лопеc ( 59') •Де ла Фуэнте Мигель
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Эрнандес Луис • 27'Хименес Фали 74' (Кала Хуан ( 74') •Эспино Альфонсо•Собрино Рубен•Алькарас Рубен 72' (Мари Хосе ( 72') •Алекс Фернандес•Идрисси Уссама 83' (Санчес Сальвадор ( 83') •Негредо Альваро 72' (Лосано Энтони ( 72') •Лукас Перес 83' (Аларкон Томас ( 83')
22 мая. Стадион "Мендисорроса".
Протокол игры
|47' Анхель Луис (0:1)
|83' Гренье Клеман (0:2)
Эррера Серхио • Рамальо Чимено 75' ( Перес Иньиго ( 75') • Унаи Гарсия • Гарсия Давид III • 85'Анхель Хосе 75' ( Аресо Хесус ( 75') • Ойер Санхурхо 72' ( Торрес Роберто ( 72') • Торро Лукас • Брашанац Дарко • 62'Авила Эсекьель 63' ( Кике Гарсия ( 63') • Будимир Анте • Гарсия Рубен 63' ( Барха Энрике ( 63')
Запасные: Санчес Мануэль • Круз Хуан • Хуан Перес II • Монкайола Хон • Мартинес Хавьер II • Эрнандес Аридане • Барберо Иван
Рейна Маноло • 88'Маффео Пабло • 90'Вальент Мартин • Раильо Антонио • Оливан Бриан • Санчес Антонио 72' ( Гренье Клеман ( 72') • Батталья Родриго • Сальва Севилья 65' ( Родригес Даниэль ( 65') • Коста Хауме 83' ( Руссо Франко ( 83') • Мурики Ведат • Анхель Луис 65' ( Пратс Абдон ( 65')
Запасные: Хопп Мэттью • Ли Кан Ин • Рико Серхио • Кубо Такефуса • Фернандо Ниньо • Гонсалес Джованни • Льябрес Хавьер • Баба Иддрису
22 мая. Стадион "Эль-Садар".
Протокол игры
Машимиану Луиш • Кини Марин • Виктор Диаз • Дуарте Домингуш • Эскудеро Серхио • 87'Кольядо Алекс 85' ( Санчес Герман ( 85') • Петрович Ньегош 85' ( Бакка Карлос ( 85') • Милья Луис 33' ( Этеки Ян ( 33' • Гоналон Максим 85') • Пуэртас Антонио • Видаль Молина • Суарес Луис III 61' ( Узуни Мюрто ( 61')
Запасные: Соро Альберто • Аресо Матиас • Ариас Сантьяго • Аарон Эскандель • Miguel Angel Brau • Руис Исма • Мачис Дарвин
Лопес Диего • Давид Лопес 88' ( Калеро Фернандо ( 88') • Серхи Гомес • Кабрера Леандро • Видаль Алеш • Эррера Янгель • Рибаудо Нико 73' ( Мелендо Оскар ( 73') • Дардер Серхи • Де Вильена Тонни 88' ( Дидак Вилья ( 88') • Эмбарба Адриан 73' ( Лэй У ( 73') • Пуадо Хавьер
Запасные: Димата Ландри • Морон Лоренцо • Мерида Фран • Льямбрич Мигель • Alejandro Perez • Ойер Оласабаль • Гарсия Жоан
22 мая. Стадион "Нуэво Лос Карменес".