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Мбаппе с улыбкой реагировал на оскорбления фанатов «ПСЖ» в сторону «Реала»

22 Мая 2022 • 19:19 Комментировать (1)

Фанаты «ПСЖ» насмехались и оскорбляли мадридский «Реал» после того, как Килиан Мбаппе решил остаться в столице Франции.

Как сообщает газета Marca, во время выступления президента парижан Нассера Аль-Хелаифи, сообщившего о договоренности с 23-летним игроком, болельщики команды скандировали оскорбительные «Puta Madrid» в сторону «Реала». Из-за этих выкриков президент был вынужден прервать свою речь. Он и Мбаппе с улыбками на лицах ждали, когда фанаты успокоятся.

Новый трудовой договор нападающего с парижским топ-клубом рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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