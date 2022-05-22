Мбаппе с улыбкой реагировал на оскорбления фанатов «ПСЖ» в сторону «Реала»

Фанаты «ПСЖ» насмехались и оскорбляли мадридский «Реал» после того, как Килиан Мбаппе решил остаться в столице Франции.

Как сообщает газета Marca, во время выступления президента парижан Нассера Аль-Хелаифи, сообщившего о договоренности с 23-летним игроком, болельщики команды скандировали оскорбительные «Puta Madrid» в сторону «Реала». Из-за этих выкриков президент был вынужден прервать свою речь. Он и Мбаппе с улыбками на лицах ждали, когда фанаты успокоятся.

Новый трудовой договор нападающего с парижским топ-клубом рассчитан до завершения сезона-2024/2025.