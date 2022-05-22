Экс-звезда «Барселоны» отреагировал на провал «Реала» в переговорах с Мбаппе

Бывший болгарский форвард Христо Стоичков, поигравший в испанском чемпионате за «Барселону», прокомментировал выбор Килиана Мбаппе. Француз отказался от перехода в «Реал» и остался в «ПСЖ», продлив контракт.

«Мне нравится Париж, я там получил свой «Золотой мяч». Мбаппе? Я полностью поддерживаю его решение. Это будущий обладатель «Золотого мяча». Он принял лучшее решение», - гласит сообщение Христо в социальной сети.

Накануне было официально объявлено о том, что 23-летний нападающий заключил с парижанами новое трехлетнее соглашение.