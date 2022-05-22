Лизаразю: «Мбаппе поставил на колени «ПСЖ» и «Реал»

Известный в прошлом французский защитник Биксант Лизаразю отреагировал на решение нападающего Килиана Мбаппе отказать «Реалу» и остаться в «ПСЖ».

«Мбаппе поставил на колени «ПСЖ» и «Реал». Я ранее еще не видел футболиста, сумевшего поставить в такое положение государство и самый большой клуб в мире», - передает слова Биксанта Telefoot.

Напомним, что 23-летний нападающий долгое время оттягивал свое решения, ведя параллельно переговоры с «Реалом» и «ПСЖ». В конечном счете он принял решение подписать с парижанами новый контракт. Его новое соглашение с клубом рассчитано до середины 2025 года.