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Ди Мария: «У Мбаппе ещё будет время поиграть за «Реал»

22 Мая 2022 • 02:20 Комментировать

Футболист «ПСЖ» Анхель ди Мария прокомментировал сорвавшийся переход своего товарища Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Сам ди Мария сегодня провёл свою последнюю игру за парижан, и напоследок прокомментировал одну из главных новостей этого года в футболе: «Мбаппе принял верное решение, оставшись в «ПСЖ». Он очень молод, у него ещё будет время отправиться в Мадрид», – приводит слова 34-летнего аргентинца издание El Chiringuito.

Официальное объявление о продлении контракта Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» вышло сегодня перед матчем против «Меца». Встреча завершилась со счётом 5:0, а 23-летний француз отметился хет-триком. В эпизоде с первым голом ему ассистировал Анхель ди Мария.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Анхель Ди Мария Килиан Мбаппе
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