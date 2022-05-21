Мадридский «Реал» прошёл сезон без единой красной карточки - впервые с 1983/1984

Мадридский «Реал» по праву стал чемпионом Испании, это подтверждает не только количество очков в турнирной таблице, но и некоторые вспомогательные показатели. Например, «Реал» - команда, которая наряду с «Вильярреалом» получила меньше всего желтых карточек, по 76 - хотя у «Вильярреала» еще есть матч для того, чтобы пополнить свою «коллекцию».

Другое интересное свершение «Реала» - за весь сезон команда не получила ни единой красной карточки! Такого с «Реалом» не случилось с сезона 1983/1984. Но тогда «Реал» не стал чемпионом, титул уехал в Бильбао, в последний пока что раз для местного «Атлетика».