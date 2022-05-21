Официально: Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года

«Пари Сен-Жермен» официально объявил о продлении контракта с Килианом Мбаппе на три года, о чём сообщила пресс-служба клуба.

«Рад сообщить прекрасную новость: Килиан Мбаппе подписал новый контракт с нашим клубом до июня 2025 года», – заявил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Сам 23-летний футболист также прокомментировал сделку: «Это мой дом, мой город. Я продолжу выступать за «ПСЖ», чтобы добиваться побед вместе с клубом», – объявил Мбаппе перед матчем последнего тура чемпионата Франции против «Меца».

Напомним, что у Мбаппе также было контрактное предложение от мадридского «Реала».