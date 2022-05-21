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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» шокированы отказом Мбаппе, у клуба нет плана Б

21 Мая 2022 • 16:06 Комментировать

В мадридском «Реале» начали паниковать из-за срыва трансфера звездного нападающего Килиана Мбаппе. Как стало известно, 23-летний форвард использовал «сливочных», чтобы получить более выгодные финансовые условия в «ПСЖ».

По данным Get French Football News, мадридцы специально не боролись с «Манчестер Сити» за норвежца Эрлинга Холанна, чтобы сделать своим приоритетом Мбаппе. Теперь же скандинав переезжает в стан «горожан», а Килиан с большой долей вероятности остается в Париже.

Из-за провальных переговоров у «Реала» нет плана Б для усиления атакующей линии.

Мбаппе кинул Переса: форвард использовал «Реал» ради осуществления хитрого плана

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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