В мадридском «Реале» начали паниковать из-за срыва трансфера звездного нападающего Килиана Мбаппе. Как стало известно, 23-летний форвард использовал «сливочных», чтобы получить более выгодные финансовые условия в «ПСЖ».

По данным Get French Football News, мадридцы специально не боролись с «Манчестер Сити» за норвежца Эрлинга Холанна, чтобы сделать своим приоритетом Мбаппе. Теперь же скандинав переезжает в стан «горожан», а Килиан с большой долей вероятности остается в Париже.

Из-за провальных переговоров у «Реала» нет плана Б для усиления атакующей линии.

Мбаппе кинул Переса: форвард использовал «Реал» ради осуществления хитрого плана