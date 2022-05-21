«Барселона» назвала трёх ненужных футболистов

В каталонской «Барселоне» решили судьбу трех футболистов. Согласно информации Diario Sport, руководство «сине-гранатовых» выставит летом на трансфер нападающего Мемфиса Депая, полузащитника Френки де Йонга и защитника Серджино Деста.

Клуб решил продать вышеперечисленных игроков из-за финансовых трудностей. С трансферов этой троицы «Барселона» рассчитывает выручить порядка 140 миллионов евро.

Добавим, что за тур до окончания сезона в испанской Ла Лиге каталонский коллектив идет на второй позиции. Подопечные Хави Эрнандеса уже гарантировали себе серебряные медали.