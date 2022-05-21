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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» назвала трёх ненужных футболистов

21 Мая 2022 • 15:36 Комментировать

В каталонской «Барселоне» решили судьбу трех футболистов. Согласно информации Diario Sport, руководство «сине-гранатовых» выставит летом на трансфер нападающего Мемфиса Депая, полузащитника Френки де Йонга и защитника Серджино Деста.

Клуб решил продать вышеперечисленных игроков из-за финансовых трудностей. С трансферов этой троицы «Барселона» рассчитывает выручить порядка 140 миллионов евро.

Добавим, что за тур до окончания сезона в испанской Ла Лиге каталонский коллектив идет на второй позиции. Подопечные Хави Эрнандеса уже гарантировали себе серебряные медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай Френки де Йонг Серджино Дест
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