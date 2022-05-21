Ди Марцио: «Мбаппе отклонил предложение «Реала» и продлит контракт с «ПСЖ»

Килиан Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своих социальных сетях.

По сведениям источника, французский нападающий отклонил предложение «Реала» и решил продлить контракт со своим нынешним клубом.

Ранее сообщалось, что президент «королевского клуба» Флорентино Перес сообщил в раздевалке игрокам команды о сорвавшемся переходе Мбаппе.

В текущем сезоне 23-летний форвард провёл в составе парижского клуба 45 матчей, в которых забил 36 голов и отдал 26 результативных передач.