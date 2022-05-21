Назван очередной претендент на Луиса Суареса

Эквадорский «Эмелек» хотел подписать известного уругвайского нападающего Луиса Суареса, однако 35-летний футболист не захотел переезжать в Южную Америку. Звездный форвард посчитал, что местный чемпионат не соответствует его уровню. Об этом сообщает Todofichajes.

Одним из наиболее вероятных вариантов для Луиса считается «Интер Майами», в котором он может воссоединиться с аргентинцем Лионелем Месси. Об этом сообщалось накануне.

В настоящий момент Суарес является игроком мадридского «Атлетико». Срок действия его контракта с «матрасниками» истекает летом этого года.