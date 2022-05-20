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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман: «Больше не возглавлю ни один клуб»

20 Мая 2022 • 21:48 Комментировать

Бывший наставник «Барселоны» и будущий рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что в дальнейшем не собирается работать тренером ни в одном из клубов.

«Моя мечта осуществилась, когда я возглавил «Барселону». К сожалению, конец этой истории не получился счастливым, но я не хочу об этом рассуждать. Всё пошло не так, как того хотели я и клуб.

Я больше никогда не буду тренировать ни в одном клубе – с этим покончено. Отныне только сборная моей страны», – заявил нидерландский специалист в интервью изданию Sport.

Рональд Куман покинул должность главного тренера «Барселоны» в октябре 2021 года. После завершения чемпионата мира в Катаре он сменит Луи ван Гала на посту наставника сборной Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Сборная Голландии
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