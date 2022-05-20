«ПСЖ» вызвал панику в «Реале» новым предложением для Мбаппе

Боссы французского «ПСЖ» продолжают вести переговоры с нападающим Килианом Мбаппе о пролонгации трудового соглашения. По информации The Athletic, парижский гранд предложил своей звезде новый трехлетний трудовой договор с повышением оклада. Главное внимание в соглашении уделяется тому, что Килиан станет основным элементом бренда клуба.

В мадридском «Реале», который до недавнего времени считали фаворитом на Мбаппе, начали сильно беспокоиться по поводу возможной сделки с форвардом. При этом пока непонятно, какое решение примет звездный футболист.

Срок действующего контракта Мбаппе с парижским топ-клубом истекает летом текущего года.

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