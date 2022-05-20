Мбаппе согласовал новый контракт с «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе согласовал условия нового контракта с «ПСЖ», сообщает Foot Mercato.

Ранее сообщалось, что форвард также договорился с мадридским «Реалом».

Окончательно о том, где он собирается продолжить карьеру, Мбаппе собирается заявить 22 мая.

Также была информация, что руководство парижского клуба пошло на беспрецедентный шаг, предложив нападающему не только огромную зарплату и бонусы, но также и возможность контролировать спортивные операции внутри клуба.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 34 игры, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач.