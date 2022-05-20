Месси может воссоединиться с Суаресом

В следующем году может произойти воссоединение уругвайца Луиса Суареса и аргентинца Лионеля Месси в одной команде. По сообщениям Fichajes, подписать 35-летнего нападающего может «Интер Майами».

Это трансфер будет возможен, если Месси не откажется от своих планов и выкупит 35% акций клуба из Флориды. По данным источника, Лео хочет стать совладельцем «Интера» и готов пополнить его ряды летом 2023 года. Тогда же может быть оформлен и переход Суареса.

В настоящий момент Луис является футболистом мадридского «Атлетико». Его действующее трудовое соглашение с «матрасниками» истекает в конце следующего месяца.