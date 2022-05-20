Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ди Марцио: «Мбаппе остаётся в «ПСЖ»

20 Мая 2022 • 13:30 Комментировать

Эксперт по трансферному рынку Джанлука Ди Марцио сенсационно заявил, что нападающий Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ».

Ди Марцио уверен, что французский форвард не перейдет в мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил такие условия нового контракта, которые заставили Мбаппе задуматься.

Французскому нападающему хотят дать возможность полностью управлять спортивными вопросами клуба, влиять на назначение и увольнение главных тренеров, а также на трансферную политику «ПСЖ». Ко всему прочему, зарплата игрока, как сообщается, может составить около 4 миллионов евро в неделю.

Сам Мбаппе сообщил, что объявит о своем решении 22 мая.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.05  22:00 Райо Вальекано ... Леванте 2.03 3.70 3.60
20.05  22:00 Реал Мадрид ... Бетис 1.69 4.40 4.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Мая
14:46 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Не думаю, что у «Барселоны» вообще есть деньги на трансферы»
14:36 · Испания. Ла Лига
Мбаппе согласовал новый контракт с «ПСЖ»
14:35 · Испания. Ла Лига
Месси может воссоединиться с Суаресом
14:27 · Голландия. Эредивизие
ПСВ хочет подписать Люка де Йонга
14:11 · Италия. Серия А
Анчелотти: «Итальянский футбол не привлекателен по нескольким причинам»
13:50 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер объяснил, почему ушёл из «Челси»: «Я не робот!»
13:30 · Испания. Ла Лига
Ди Марцио: «Мбаппе остаётся в «ПСЖ»
13:08 · Испания. Ла Лига
Матч с «Реалом» может стать 600-м для Хоакина в Ла Лиге 2
12:50 · Англия. Премьер-лига
«Бетис» интересуется Ло Чельсо
12:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует трансфер 15-летней звезды «Палмейраса»
12:08 · Испания. Ла Лига
Дешам прокомментировал игру Гризманна в мадридском «Атлетико»
11:29 · Испания. Сегунда
Гайч рассказал, в какой клуб мог перейти прошедшей зимой
11:19 · Германия. Бундеслига
Наставник сборной Германии объяснил, почему не вызвал тер Штегена
11:11 · Испания. Ла Лига
Гризманн поучаствовал в фотосессии «Атлетико» для следующего сезона
11:03 · Испания. Ла Лига
Бартра пожелал Хави успехов в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем