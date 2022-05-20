Ди Марцио: «Мбаппе остаётся в «ПСЖ»

Эксперт по трансферному рынку Джанлука Ди Марцио сенсационно заявил, что нападающий Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ».

Ди Марцио уверен, что французский форвард не перейдет в мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил такие условия нового контракта, которые заставили Мбаппе задуматься.

Французскому нападающему хотят дать возможность полностью управлять спортивными вопросами клуба, влиять на назначение и увольнение главных тренеров, а также на трансферную политику «ПСЖ». Ко всему прочему, зарплата игрока, как сообщается, может составить около 4 миллионов евро в неделю.

Сам Мбаппе сообщил, что объявит о своем решении 22 мая.