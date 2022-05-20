Один из самых одарённых бразильских игроков может переехать в Европу. «Барселона» планирует трансфер 15-летней звезды «Палмейраса» Эндрика. Юного нападающего считают наследником великого Роналдо.

Каталонский клуб намерен добиться того, чтобы Эндрик присоединился к «Барселоне», когда ему исполнится 18 лет. Сейчас он выступает за молодежный состав «Палмейраса» до 20 лет, несмотря на то, что ему лишь 15.

Ранее форвард успел дебютировать в сборной Бразилии U-17 и выиграл с командой один из самых престижных молодежных турниров мира, отметившись там пятью голами.

Тем не менее, «Барселона» является не единственным кандидатом на юную звезду. В игроке также заинтересован мадридский «Реал».