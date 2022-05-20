Дешам прокомментировал игру Гризманна в мадридском «Атлетико»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поддержал нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна после не самого удачного сезона.

«Такое случается. Он не в лучшей форме. Он всегда был более решителен, теперь он не такой.. Это случается со всеми в тот или иной момент. Он получил травму. Это сказалось на его физическом состоянии. Но я знаю, на что способен Антуан», - сказал Дешам на пресс-конференции в четверг.

Ранее сообщалось, что форвард останется в «Атлетико» на следующий сезон, хотя сам он признался, что неудовлетворен качеством своей игры за мадридский клуб.

В этом сезоне Гризманн провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.