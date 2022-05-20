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Гризманн поучаствовал в фотосессии «Атлетико» для следующего сезона

20 Мая 2022 • 11:11 Комментировать

Нападающий Антуан Гризманн, по всей видимости, останется в «Атлетико» на следующий сезон. Недавно форвард принял участие в фотосессии для клубного сайта.

Ранее была информация, что мадридцы разочарованы игрой нападающего и не хотят выкупать его трансфер у «Барселоны», однако, президент мадридского клуба Энрике Сересо заявил, что Гризманн останется в команде.

Те мне менее, остается открытым вопрос, на каких условиях каталонский клуб готов отдать футболиста мадридцам, учитывая, что сама «Барселона» потратила на трансфер игрока в 2019 году 100 миллионов евро.

В этом сезоне Гризманн провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антони Гризманн
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