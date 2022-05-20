Бартра пожелал Хави успехов в «Барселоне»

Защитник «Бетиса» Марк Бартра прокомментировал работу своего бывшего одноклубника Хави на посту главного тренера «Барселоны».

«Хави прибыл в очень деликатный момент. Он знает команду лучше, чем кто-либо, и благодаря тому, что присутствовал в трудные моменты в качестве игрока, знает, как поднять клуб». – сказал Бартра.

Бартра и Хави вместе выступали за «Барселону» в течение пяти лет. Сейчас Бартра является игроком «Бетиса», а также обладателем Кубка Испании.

«Руководители «Барселоны» должны иметь терпение, понимать, что эти вещи не делаются за один день, но Хави работает над этим. Я желаю ему всего наилучшего», - сказал Бартра.

«Барселона» в этом сезоне заняла второе место в Ла Лиге, уверенно пройдя вторую половину чемпионата, после того как бывшего тренера клуба Рональда Кумана у руля команды сменил Хави.