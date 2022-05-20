Мбаппе всё ещё не выбрал между «Реалом» и «ПСЖ»

Звёздный французский нападающий Килиан Мбаппе всё ещё не определился с командой, где он продолжит свою карьеру.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний французский футболист всё ещё не выбрал между мадридским «Реалом» и «ПСЖ», так что уже нет гарантий, что Мбаппе озвучит своё окончательное решение в это воскресенье, как это было анонсировано. Напомним, что этим летом Килиан Мбаппе станет свободным агентом и сможет перебраться в мадридскую команду бесплатно.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 34 матча, в которых отметился 25 забитыми мячами и 17 ассистами.