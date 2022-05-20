«Сельте» придётся продать нескольких футболистов основы

Руководство «Сельты» объявило, что в летнее межсезонье клубу придётся расстаться с несколькими игроками основного состава.

Первым в списке стоит имя Дениса Суареса, который и так был в ссоре с президентом «Сельты» Карлосом Моурино. Игроком интересуется «Севилья», хотя конкретного предложения пока не последовало.

Испанские СМИ добавляют, что «Сельта» также готова отпустить Хави Галана, Ренато Тапию и еще нескольких футболистов. Единственным «неприкасаемым» игроком «Сельты» останется Яго Аспас.

«Сельта» занимает 10-е место в чемпионате Испании. Команда потеряла шансы попасть в еврокубки на следующий сезон.