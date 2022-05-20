Стал известен лучший футболист по итогам сезона в игре FIFA 22

Звёздный французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема был назван лучшим игроком сезона в известном футбольном симуляторе FIFA 22.

34-летний французский футболист попал в итоговую сборную сезона с наивысшим рейтингом среди всех игроков, а именно 98. Стоит отметить, что для сравнения у форвардов Криштиану Роналду и Роберта Левандовски рейтинг 97.

Напомним, что в этом сезоне Карим Бензема провёл в испанском чемпионате 31 встречу. Форвард отметился 27 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Француз считается главным претендентом на «Золотой мяч» в этом году.