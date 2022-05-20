«Барселона» интересуется бразильским защитником «Монако» Кайо Энрике.

Бразилец перешел в «Монако» в 2020 году из мадридского «Атлетико» и с тех пор стал твердым игроком основного состава.

В данный момент каталонский клуб практически не имеет замены Жорде Альбе на левом фланге обороны и приобретение футболиста «Монако» является одним из вариантов усиления линии защиты.

Сумма трансфера составляет около 25-30 миллионов евро.

В этом сезоне Кайо Энрике провел в чемпионате Франции 33 игры, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.