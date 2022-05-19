«Барселона» сыграет с «Интер Майами» в летнее межсезонье

«Барселона» сыграет с «Интер Майами» в рамках подготовки к следующему сезону. Игра состоится в середине июля.

Ранее сообщалось, что 18 июня клуб Дэвида Бекхэма проведет выставочный матч с командой Роберто Карлоса и Роналдиньо.

«Привлечение клуба калибра ФК «Барселона» в Южную Флориду будет позиционировать наш регион как глобальный футбольный эпицентр», — сказал в своем заявлении коммерческий директор «Интер Майами» Хавьер Асенси.

Каталонский клуб также проведет еще одну игру с клубом МЛС. 30 июля «Барселона» сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллс».