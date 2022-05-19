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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сыграет с «Интер Майами» в летнее межсезонье

19 Мая 2022 • 15:51 Комментировать

«Барселона» сыграет с «Интер Майами» в рамках подготовки к следующему сезону. Игра состоится в середине июля.

Ранее сообщалось, что 18 июня клуб Дэвида Бекхэма проведет выставочный матч с командой Роберто Карлоса и Роналдиньо.

«Привлечение клуба калибра ФК «Барселона» в Южную Флориду будет позиционировать наш регион как глобальный футбольный эпицентр», — сказал в своем заявлении коммерческий директор «Интер Майами» Хавьер Асенси.

Каталонский клуб также проведет еще одну игру с клубом МЛС. 30 июля «Барселона» сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллс».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона МЛС Интер Майами
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