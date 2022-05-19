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Чемпионат Испании. Ла Лига

Один из лидеров «Реала» сомневается в продлении контракта

19 Мая 2022 • 15:46 Комментировать

Мадридский «Реал» заинтересован в пролонгации сотрудничества с немецким полузащитником Тони Кроосом. Об этом рапортует на своих страницах газета Marca.

Боссы «королевского клуба» предложили хавбеку новый контракт до 2024 года. Кроос пока не дал согласия и взял время на размышления.

Срок действующего трудового договора Тони с испанским грандом рассчитан до середины 2023 года. Он защищает цвета «сливочных» с лета 2014 года.

В текущем сезоне на счету немца 27 сыгранных матчей в Ла Лиге, один гол и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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