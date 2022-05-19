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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» назвали имя преемника Месси

19 Мая 2022 • 15:38 Комментировать

Пресс-служба женской «Барселоны» опубликовала пост в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Лиона».

Люди, отвечающие за креатив в социальных сетях, опубликовали фото полузащитника Алексии Путельяс и подписали: «Её величество». Подпись явного отсылает к легенде «Барселоны» Лионелю Месси, который покинул клуб летом 2021 года.

«Когда я была девочкой, еще не было женских образцов для подражания.  Но теперь время прошло и у девочек появились кумиры в лице футболисток.

Когда Месси со слезами на глазах прощался с каталонским клубом в августе прошлого года, он оставил огромную пустоту на «Камп Ноу», — приводит слова Путельяс Goal.com.

Напомним, 31 марта «Барселона» на своём стадионе принимала «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Эта встреча завершилась победой каталонского клуба. Этот матч отметился тем, что на нём присутствовало 91 533 зрителей – это новый рекорд посещаемости среди женских команд.

Финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Лионом» состоится 21 мая в Турине на стадионе «Альянц». Начало – в 20:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Лига Чемпионов Ла Лига Алексия Путельяс
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