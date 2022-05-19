Бэйл включён в заявку сборной Уэльса

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл получил вызов в сборную Уэльса на стыковой отборочный матч к чемпионату мира.

Игра пройдет 5 июня в Кардиффе. Соперником Уэльса станет победитель пары Украина – Шотландия.

Кроме того, валлийцы в июне проведут еще четыре игры в Лиге наций: две против Голландии и по одной со сборными Польши и Бельгии.

В последний раз, когда Бэйла вызывали в сборную Уэльса, нападающий, ярко проявивший себя на поле, попал в череду скандалов, связанных с его нынешним клубом «Реалом».

Бэйл редко выходил в составе мадридского клуба в этом сезоне, проведя в Ла Лиге 5 игр и забив 1 гол.