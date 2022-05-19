«Валенсия» предложила Солера и Гайя мадридским конкурентам «Барселоны»

«Валенсия» неожиданно предложила мадридским «Атлетико» и «Реалу» выкупить двух ключевых футболистов клуба – Карлоса Солера и Хосе Гайя.

Ранее с предложением о покупке пары футболистов к «Валенсии» обратилась «Барселона», но, получив ценник в размере 60 миллионов евро, временно отказалась от этой идеи.

Теперь «Валенсия» обратилась к конкурентам каталонского клуба – «Атлетико» и «Реалу» - с аналогичным предложением, сообщает Defensa Central.

Контракты обоих игроков истекают летом следующего года и, судя по всему, «Валенсия» намерена заработать на продаже футболистов в ближайшее трансферное окно.

В этом сезоне Солер провел в Ла Лиге 31 игру, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Гайя поучаствовал в 23 матчах, отметился 2 голами и 4 результативными пасами.