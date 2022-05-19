«ПСЖ» пытался удержать Мбаппе, предложив полный контроль над спортивными операциями

«ПСЖ» пытался удержать форварда Килиана Мбаппе, предложив ему полный контроль над спортивными операциями клуба.

Клуб сделал французу ошеломляющее предложение, пытаясь убедить его не уходить. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи предложил сделать Мбаппе «владельцем проекта» со следующего сезона, вручив ему полномочия в выборе и увольнении главных тренеров, а также в вопросах приобретения и продажи футболистов.

Кроме того, клуб предлагал игроку зарплату в размере 5 миллионов евро в месяц, сообщает Sky Sports, а также подъемные в 120 миллионов евро. Мбаппе мог выбирать будущее нынешнего главного тренера клуба Маурисио Почеттино и решать вопросы трансферной политики.

Однако, по всей вероятности, форвард продолжит карьеру в мадридском «Реале». О своем будущее Мбаппе заявит перед матчами национальных сборных.