Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» пытался удержать Мбаппе, предложив полный контроль над спортивными операциями

19 Мая 2022 • 12:17 Комментировать

«ПСЖ» пытался удержать форварда Килиана Мбаппе, предложив ему полный контроль над спортивными операциями клуба.

Клуб сделал французу ошеломляющее предложение, пытаясь убедить его не уходить. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи предложил сделать Мбаппе «владельцем проекта» со следующего сезона, вручив ему полномочия в выборе и увольнении главных тренеров, а также в вопросах приобретения и продажи футболистов.

Кроме того, клуб предлагал игроку зарплату в размере 5 миллионов евро в месяц, сообщает Sky Sports, а также подъемные в 120 миллионов евро. Мбаппе мог выбирать будущее нынешнего главного тренера клуба Маурисио Почеттино и решать вопросы трансферной политики.

Однако, по всей вероятности, форвард продолжит карьеру в мадридском «Реале». О своем будущее Мбаппе заявит перед матчами национальных сборных.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Мая
12:17 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» пытался удержать Мбаппе, предложив полный контроль над спортивными операциями
12:01 · Испания. Ла Лига
Касаткина: «Сердцем я не согласна, но Бензема заслуживает «Золотой мяч»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Лидса» Родриго мог перейти в «Барселону»
11:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет продать Мингесу за 5-10 миллионов евро
10:56 · Италия. Серия А
Моуринью о работе в «Барселоне»: «Никогда»
10:45 · Испания. Ла Лига
Президент «Севильи» подтвердил, что летом из клуба уйдут ключевые игроки
10:37 · Испания. Ла Лига
Председатель «Валенсии» назвал Ливерпуль и Ньюкасл «хреновыми» городами
10:24 · Испания. Ла Лига
«Реал» не понимает, почему президента «Барселоны» так сильно волнуют дела мадридского клуба
10:22 · Испания. Ла Лига
Директор «Атлетико»: «Годы больших подписаний закончились»
10:18 · Италия. Серия А
Кулибали очень хочет перейти в «Барселону»
10:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предлагает игроков своим соперникам
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет предложить 60 миллионов евро за Карраско
09:09 · Англия. Премьер-лига
Симеоне надеется пополнить ряды «Атлетико» Гюндоганом
09:00 · Россия. Премьер-лига
Клуб РПЛ заявил о готовности подписать Черышева
08:10 · Россия. Премьер-лига
Самедов высказался о возможном переходе Черышева в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем