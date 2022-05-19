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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Севильи» подтвердил, что летом из клуба уйдут ключевые игроки

19 Мая 2022 • 10:45 Комментировать

Президент «Севильи» Хосе Кастро, выступая на пресс-конференции перед финалом Лиги Европы, заявил, что летом клубу придётся расстаться с рядом игроков основного состава.

«Вы видели, что в последние годы мы не продавали игроков. Более того, в январе мы приобрели Корону и Марсьяля. Нам нужно согласовать наши счета. Мы знаем, как это сделать хорошо», - заявил Кастро.

Он добавил, что клуб будет стремиться приобретать футболистов, которые выгодны команде как в игровом, так и в экономическом плане.

Ранее сообщалось, что основной центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде ведет переговоры с несколькими топ-клуба Европы. В частности, им интересуются «Челси» и «Барселона».

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Севилья Хосе Кастро
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