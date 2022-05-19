Председатель «Валенсии» назвал Ливерпуль и Ньюкасл «хреновыми» городами

На этой неделе председатель «Валенсии» Анил Мурти стал темой нескольких заголовков. Валенсийская газета Superdeporte опубликовала серию компрометирующих аудиозаписей, которые явно не прибавят Мурти очков на Туманном Альбионе.

В записях Мурти жалуется на неспособность «Валенсии» развивать свою клубную систему и указывает на примеры «Ливерпуля» и «Ньюкасла».

«Ливерпуль — дерьмовый город. Но они начали строить клуб двадцать лет назад и теперь у них бюджет – миллиард евро. Ньюкасл — тоже дерьмовый город. Но у них отличные покровители. А теперь посмотрите на «Валенсию» и почувствуйте разницу», - такие мысли зафиксированы в аудиофайле.

Ранее издание также опубликовало аудиозаписи, на которых Мурти заявляет, что «убьет» игроков клуба Карлоса Солера и Хосе Гайя, если те перейдут в другую команду за бесценок, а также называет владельца «Валенсии» Питера Лима «фанатом» и «маразматиком».