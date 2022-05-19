«Реал» не понимает, почему президента «Барселоны» так сильно волнуют дела мадридского клуба

Представители «Реала» не понимают, почему для президента «Барселоны» Жоана Лапорта так важны дела, связанные с мадридской командой.

По информации Marca, руководителей «Реала» насмешили недавние слова Лапорта о том, что каталонский клуб никогда бы не подписал Мбаппе, который запросил зарплату в 50 миллионов евро. «Сливочные» не совсем понимают, по какой причине президента «сине-гранатовых» так сильно волнуют события, связанные с мадридской командой.

Напомним, что «Реал» является главным претендентом на подписание Килиана Мбаппе. Если верить зарубежной прессе, то «сливочные» объявят о трансфере форварда после финала Лиги чемпионов.