Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не понимает, почему президента «Барселоны» так сильно волнуют дела мадридского клуба

19 Мая 2022 • 10:24 Комментировать

Представители «Реала» не понимают, почему для президента «Барселоны» Жоана Лапорта так важны дела, связанные с мадридской командой.

По информации Marca, руководителей «Реала» насмешили недавние слова Лапорта о том, что каталонский клуб никогда бы не подписал Мбаппе, который запросил зарплату в 50 миллионов евро. «Сливочные» не совсем понимают, по какой причине президента «сине-гранатовых» так сильно волнуют события, связанные с мадридской командой.

Напомним, что «Реал» является главным претендентом на подписание Килиана Мбаппе. Если верить зарубежной прессе, то «сливочные» объявят о трансфере форварда после финала Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта Ла Лига Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Мая
10:56 · Италия. Серия А
Моуринью о работе в «Барселоне»: «Никогда»
10:45 · Испания. Ла Лига
Президент «Севильи» подтвердил, что летом из клуба уйдут ключевые игроки
10:37 · Испания. Ла Лига
Председатель «Валенсии» назвал Ливерпуль и Ньюкасл «хреновыми» городами
10:24 · Испания. Ла Лига
«Реал» не понимает, почему президента «Барселоны» так сильно волнуют дела мадридского клуба
10:22 · Испания. Ла Лига
Директор «Атлетико»: «Годы больших подписаний закончились»
10:18 · Италия. Серия А
Кулибали очень хочет перейти в «Барселону»
10:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предлагает игроков своим соперникам
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет предложить 60 миллионов евро за Карраско
09:09 · Англия. Премьер-лига
Симеоне надеется пополнить ряды «Атлетико» Гюндоганом
09:00 · Россия. Премьер-лига
Клуб РПЛ заявил о готовности подписать Черышева
08:10 · Россия. Премьер-лига
Самедов высказался о возможном переходе Черышева в «Спартак»
07:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет летом подписать полузащитника «Атлетико»
07:45 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готова пожертвовать своей звездой ради трансфера Левандовски
07:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может подписать защитника «Челси» следующим летом
07:31 · Испания. Ла Лига
В «Реале» охарактеризовали Модрича
Все новости
Рекомендуем