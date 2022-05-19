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Чемпионат Испании. Ла Лига

Директор «Атлетико»: «Годы больших подписаний закончились»

19 Мая 2022 • 10:22 Комментировать

Спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта заявил, что фанатам клуба не стоит ждать громких приобретений в ближайшее время.

«Годы больших подписаний закончились. Для нас важно будет продолжать работу с теми игроками, которые есть, и которые могут расти. Придется подождать, пока рынок не станет более открытым», - сказал Берта в интервью Calciomercato.

Ранее «Атлетико» уде пришлось расстаться с защитником Кираном Триппьером. Летом команду покинет Луис Суарес и Эктор Эррера.

Тем не менее, мадридцам удалось закончить этот сезон в зоне попадания в Лигу чемпионов. «Атлетико» занимает третье место в Ла Лиге за тур до окончания чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Андреа Берта
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