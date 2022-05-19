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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» предлагает игроков своим соперникам

19 Мая 2022 • 10:05 Комментировать

«Барселона» хочет продать своего защитника Серджино Деста, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «сине-гранатовые» предложили «Валенсии» купить Деста. Помимо защитника, в Каталонии не против также расстаться с полузащитником Рики Пучем и нападающим Мартином Брайтвайтом.

Дест перешёл в «Барселону» в 2020 году из «Аякса» за 21 млн евро. «Каталонцам» удалось выиграть борьбу за футболиста у мюнхенской «Баварии». Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 21-летний американец провёл за испанский гранд 31 матч во всех турнирах, отметившись тремя голевыми передачами. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Брайтвайт Рики Пуч Серджино Дест
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