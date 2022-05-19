Модрич: Чувствую себя в «Реале» счастливым

Опытный хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал журналистам о том, как относится к мадридской команде.

Модрич сказал, что он чувствует любовь и поддержку со стороны болельщиков «Реала». Хорват отметил, что в каждом матче старается выкладываться по полной программе для того, чтобы оплатить эту любовь. Полузащитник добавил, что чувствует себя в «королевском клубе» счастливым и считает «Реал» своим вторым домом.

Напомним, что в этом сезоне Лука Модрич провёл в испанской лиге 27 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и восемью ассистами.