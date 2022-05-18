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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марсело может продлить контракт с «Реалом»

18 Мая 2022 • 22:44 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
1.70 4.40 4.30
20.05 22:00

Левый защитник мадридского «Реала» Марсело, вероятно, продолжит свои выступления за клуб.

Соглашение 34-летнего бразильца истекает этим летом, и руководство мадридцев не горело желанием продолжать сотрудничество, даже несмотря на просьбу главного тренера Карло Анчелотти сохранить Марсело в составе. Как сообщает Calciomercato со ссылкой на испанские СМИ, сделка всё же может быть подписана. Недавно агент ветерана «сливочных» посещал офис «Реала» для обсуждения потенциального однолетнего соглашения.

В текущем сезоне Марсело принял участие в 17 поединках за «Реал», отметившись 2 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело
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РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
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