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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» не заинтересован в услугах Иско

18 Мая 2022 • 20:47 Комментировать
Реал Мадрид
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Бетис
1.70 4.40 4.30
20.05 22:00

Полузащитник «Реала» Иско летом станет свободным агентом. Издание Fichajes сообщило, что «Бетис», который интересовался игроком, отказался от приобретения футболиста.

Редакция ссылается на заявление спортивного журналиста Маттео Моретто, который сообщил, что «Бетис» отказался от попыток приобрести игрока летом, когда он станет свободным агентом. Инсайдеру известно, что вариант перехода в «Севилью» тоже маловероятен и зависеть будет от главного тренера команды Хулена Лопетеги.

30-летний Иско является воспитанником «Валенсии». Известность футболист приобрёл после перехода в «Реал» из «Малаги» в 2013 году. Однако, он был в «королевском» клубе на втором плане, чаще всего, выходил на замену.

В нынешнем сезоне он и вовсе сыграл лишь 16 матчей за команду во всех турнирах, но отметился двумя голами. Стоит отметить, что на поле он провёл всего лишь 380 минут.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Севилья Ла Лига
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РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
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