Модрич: «Реал» значит для меня всё»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал ситуацию насчёт продления контракта, который истекает в конце нынешнего сезона. Хорватский хавбек заявил, что чувствует себя в «Реале» как дома.

«Реал» значит для меня всё. «Реал» Мадрид является моим домом. Я очень счастлив. Я чувствую себя частью проекта и всегда останусь привержен клубу», – цитирует хорватского хавбека Madrid Xtra.

Итальянский журналист Фабрицио Романо недавно заявил, что скоро Модрич продлит контракт с мадридским «Реалом» ещё на один год. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.