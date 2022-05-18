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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич: «Реал» значит для меня всё»

18 Мая 2022 • 19:24 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
1.70 4.40 4.30
20.05 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал ситуацию насчёт продления контракта, который истекает в конце нынешнего сезона. Хорватский хавбек заявил, что чувствует себя в «Реале» как дома.

«Реал» значит для меня всё. «Реал» Мадрид является моим домом. Я очень счастлив. Я чувствую себя частью проекта и всегда останусь привержен клубу», – цитирует хорватского хавбека Madrid Xtra.

Итальянский журналист Фабрицио Романо недавно заявил, что скоро Модрич продлит контракт с мадридским «Реалом» ещё на один год. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД БЕТИС
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