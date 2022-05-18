Российский футболист пройдёт просмотр в испанском клубе

Россиянин Георгий Тунгулияди может продолжить карьеру в элитном дивизионе чемпионата Испании.

По информации телеканала «Матч ТВ», 17-летний защитник пройдет просмотр в «Гранаде». Георгий, правами на которого владеет «Сарагоса», отправится с представителем Ла Лиги на летний тренировочный сбор.

Стоит отметить, что осенью Тунгулияди исполнится 18 лет, после чего он сможет подписать свой первый профессиональный договор.

За тур до завершения сезона «Гранада» с 37 набранными баллами располагается на 16-й строчке в турнирной таблице испанской Ла Лиги.