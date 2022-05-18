Мбаппе не вёл переговоры с «Барселоной»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не вел переговоры с каталонской «Барселоной». Об этом сообщили в окружении звездного француза.

Как проинформировал в социальной сети инсайдер Фабрицио Романо, представители Мбаппе опровергли слова президента «Барсы» Жоана Лапорты, заявившего о том, что форвард требовал годовую заработную плату в размере 50 миллионов евро.

Все идет к тому, что Килиан по завершении нынешнего сезона переберется в мадридский «Реал». Стороны уже провели переговоры и согласовали детали сделки.

Контракт нападающего с «ПСЖ» истекает летом этого года.