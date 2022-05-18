«Севилья» согласна принять от «Барселоны» Деста в обмен на Кунде

«Севилья» согласна принять от «Барселоны» Серджино Деста в обмен на защитника Жюля Кунде, но сомневается в Клемане Лангле.

«Барселона» активно интересуется в подписании Кунде, однако ценник футболиста в 80 миллионов евро не устраивает каталонский клуб. «Барса» предложила «Севилье» двух футболистов – Деста и Лангле – для того, чтобы сбить цену.

«Севилья» готова принять Деста, но в отношении француза у клуба возникают сомнения, сообщает Mundo Deportivo.

В этом сезоне Кунде провел в Ла Лиге 31 игру, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.