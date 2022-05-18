Отец Черышева отреагировал на информацию о прощальном ужине сына в «Валенсии»

Российский тренер Дмитрий Черышев, который является отцом полузащитника сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева, отреагировал на новость о прощальном ужине своего сына. В интервью «Спорт-экспрессу» специалист назвал эту новостью бредом.

«Пацаны пошли покушать. Это что за прощальный ужин, где собрались четыре человека? Что за бред?», - высказался отец футболиста.

Напомним, что действующий контракт Черышева с клубом из Валенсии истекает летом этого года. Если стороны не продлят соглашение, россиянин покинет команду в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Ла Лиги на счету Дениса один ассист в 16 играх.