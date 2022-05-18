«Барселона» может сыграть с «Реалом» в Лас-Вегасе

Грядущим летом в рамках предсезонного турне может состояться товарищеский поединок между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной».

Согласно сведениям Cope, спарринг грандов испанского чемпионата пройдет в американском городе Лас-Вегас.

Предсезонное турне подопечных Хави Эрнандеса по Соединённым Штатам Америки пройдет с 19 по 30 июля. Кроме встречи с «Реалом», планируются поединки против «Интера Майами», туринского «Ювентуса» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Доход каталонцев от этих игр составит около десяти миллионов евро.