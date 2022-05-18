«Барселона» готова начать переговоры с Кунде

«Барселона» готова начать переговоры с защитником «Севильи» Жюлем Кунде. Игрок также входит в сферу интересов «Челси».

Каталонский клуб намерен в летнее межсезонье укрепит линию обороны и Кунде является одной из целей «Барселоны». Херард Пике приближается к закату своей карьеры, Самуэль Юмтити и Клеман Лангле покинут клуб по окончании сезона.

23-летний Кунде пришел в «Севилью» из «Бордо» в 2019 году и за последние три года добился значительного прогресса и зарекомендовал себя один из лучших защитников Ла Лиги.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Испании 31 игру, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.