Черышев попрощался с «Валенсией»

Полузащитник сборной России Денис Черышев уходит из испанской «Валенсии». Как стало известно журналистам AS, 31-летний футболист уже попрощался с одноклубниками на командном ужине.

Контракт россиянина с «летучими мышами» истекает в конце июня. Таким образом, новому работодателю Черышев достанется бесплатно.

Денис является воспитанником академии мадридского «Реала». Всю свою карьеру он провел в испанском чемпионате.

В сезоне-2021/2022 Ла Лиги полузащитник отметился одной результативной передачей в 16 сыгранных встречах.