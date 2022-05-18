Президент «Барселоны»: Мы должны стремиться к победам во всех турнирах

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал журналистам о целях и задачах каталонской команды на следующий сезон.

Лапорта сказал, что каталонский клуб должен стремиться к победам во всех турнирах, где участвует. Функционер отметил, что в этом сезоне футболистам «Барселоны» не хватило целеустремлённости для победы в национальном чемпионате, а Лига чемпионов для «сине-гранатовых» так вообще получилась разочаровывающей.

Напомним, что на данный момент «Барселона» под руководством Хави Эрнандеса занимает вторую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.