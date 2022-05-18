«Валенсия» заинтересована в приобретении Брайтвайта

«Валенсия» заинтересована в приобретении нападающего «Барселоны» Мартина Брайтвайта. Футболист собирается покинуть каталонский клуб в летнее межсезонье.

Брайтвайт перешел в «Барселону» зимой 2020 года из «Леганеса». Поначалу подписание датского форварда вызвало много критики, но затем игрок смог расположить к себе болельщиков клуба. Однако, под руководством главного тренера Хави нападающий перестал попадать в стартовый состав и сейчас является одним из футболистов, который покинет «Барсу» летом.

В этом сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 4 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.