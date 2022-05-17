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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» следит за полузащитником «Ривер Плейта» Фернандесом

17 Мая 2022 • 22:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бетис
20.05 22:00

Полузащитник «Ривер Плейта» Энцо Фернандес заинтересовал «Реал», пишет испанское издание AS.

Год назад 21-летний футболист был отдан в аренду в аргентинский клуб «Дефенса и Хустисия». После яркой игры в аренде он завоевал место в основном составе «Ривер Плейта», и на данный момент Фернандес является ключевым игроком команды.

В 2022 года он впервые был вызван во взрослую сборную Аргентины, но за команду он не сыграл ни одного матча.

Фернандес – центральный полузащитник, который может сыграть как в обороне, так и в атаке. В крайних случаях его задействовали в опорной зоне. Если футболист перейдёт в «Реал», вероятнее всего, он станет заменой ветерану Луки Модричу, которому 36 лет.

  


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Ла Лига Энцо Фернандес
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